عمره 130 عاما.. أكبر معمّر بالمنطقة الجنوبية يكشف مفاجأة عن سر صحته

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي سجله أحد المواطنين، حيث وثق لقاءا له مع مسن عمره 130 عاماً في المنطقة الجنوبية وهو أكبر معمر في المنطقة.

أكبر معمر في المنطقة الجنوبية:

وظهر المسن من خلال مقطع الفيديو، حيث كشف عن سر صحته وهو مواظبته على رياضة المشي.

وأعرب المواطن صاحب الفيديو عن سعادته من لقائه بالمعمر، حيث دعا له بدوام الصحة والعافية، متناولا الحديث معه وأنه لا زال يحافظ على رياضة المشي.

معمر أبهر الجميع:

وقبل أسابيع أظهر مقطع فيديو مسنًا وهو يتحدث اللغة الإنجليزية مع أحد السائحين في منطقة نجران.

وخلال الفيدبو، تحدث المسن مع السائح عن بعض الأمور، وأعطاه معلومات مهمة عن حالة الطقس في المنطقة.

كما دعا المسن، السائح، لتناول وجبة العشاء في المنزل، غير أن السائح أصر على مواصلة طريقه.

وكان لافتًا جدًا قدرة المسن على التحدث بالإنجليزية وإتقانه جميع القواعد والكلمات.

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