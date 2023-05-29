تدمير مؤسسات التعليم.. الحوثي يحول جامعة عريقة إلى فرع لتعليم المبادئ الشيعية

تواصل – فريق التحرير:

انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، ظاهرة تخريب المؤسسات التعليمية في اليمن، على يد مليشيا الحوثي الانقلابية.

يحمل السلاح داخل الجامعة

وقال الإرياني عبر تويتر: “المشرف في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المدعو فايز علي حسن بطاح، يناقش ما سمي برسالة ماجستير، وهو يرتدي على كتفه سلاح كلاشينكوف، فيما لجنة مناقشة الاطروحة ترتدي الزي الشعبي “الجنبية”، في سابقة تكشف التدمير الممنهج الذي تمارسه المليشيا لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة التعليمية”.

تخريب جامعة صنعاء

وتابع الإرياني: “حولت مليشيا الحوثي، جامعة صنعاء، إلى فرع لمدرسة الإمام الهادي في مران بصعدة، بعد أن ظلت لعقود أفضل جامعات اليمن، ومن أفضل الجامعات في الوطن العربي، وقطعت أشواط كبيرة في معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتخرج على يديها آلاف الكوادر من حملة شهادة الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس من مختلف التخصصات”.

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جرائم مروعة

وفي وقت سابق، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تقريرا، وثق ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية، نحو 3 آلاف جريمة وانتهاك في محافظة إب وتشتهر بـ”اللواء الأخضر”.

وتنوعت الجرائم الإنسانية ما بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسري، والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمنشآت التعليمية، ومنازل ومزارع مواطنين وسيارات ومحالّ تجارية.