الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أمطار وسيول تغرق شوارع صبيا وبرق يضيء سماء سكاكا
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أمطار وسيول تغرق شوارع صبيا وبرق يضيء سماء سكاكا

أمطار وسيول تغرق شوارع صبيا وبرق يضيء سماء سكاكا

أمطار وسيول تغرق شوارع صبيا وبرق يضيء سماء سكاكا
٠٩:٥٩:٥٩ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على كل من سكاكا وصبيا.

ووثقت المقاطع، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في صبيا وبرق شديد يضيء سماء سكاكا.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار امطار غزيرة سكاكا سيول صبيا

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