الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على اختطاف مواطن في بيروت
33 مصابا.. حريق ضخم يلتهم المبنى الإداري لمدينة عربية (صور)
عاجل.. اختطاف موظف بالخطوط الجوية السعودية في بيروت وطلب فدية 400 ألف دولار
استشاري: 5 أمراض مصاحبة لـ “السكري” يجب التحكم فيها
وزير الموارد البشرية: اقتصادنا المحلي الأكثر تنوعاً عالمياً وتعمل فيه 180 جنسية
جيش الاحتلال يقتل ضابطًا فلسطينيًا في جنين.. ويهدم 25 منزلا في أريحا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

عاجل.. أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على اختطاف مواطن في بيروت

عاجل.. أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على اختطاف مواطن في بيروت

عاجل.. أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على اختطاف مواطن في بيروت
٠٩:٠٢:٠٠ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

علق وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي،على أنباء اختطاف مواطن من المملكة في بيروت وطلب فدية.

التواصل مع السفير

وقال الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير السعودي في بيروت”.

عقاب قاسٍ

وتابع الوزير :” دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا”.

قناة الاخبارية

وفي وقت سابق، أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل لها، باختطاف مواطن يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

وحسب القناة، فإن الخاطفين بعثوا برسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبون فيها بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار.

مطار بيروت - مواطن سعودي - اختطاف

اقرأ أيضا

الخطوط الجوية السعودية: نفخر بـ أجمل هبوط في العالم (فيديو)

الكلمات الدلالية:
اختطاف مواطن سعودي الضحية الجنوبية بيروت وزير الداخلية اللبناني

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: المعتدي على خطيب «السويدي» أصاب شقيقته بساطور وأطلق النار على شقيقه

مصادر: المعتدي على خطيب «السويدي» أصاب شقيقته بساطور وأطلق النار على شقيقه

١٠:٥٨ م، الأحد، ٠٢ يوليو ٢٠١٧
شرطة الرياض تكشف تفاصيل إطلاق نار داخل مستشفى الحبيب

شرطة الرياض تكشف تفاصيل إطلاق نار داخل مستشفى الحبيب

٠٩:٢٤ م، الأثنين، ٣٠ مايو ٢٠١٦
سفير خادم الحرمين في كييف: المملكة تواصل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

سفير خادم الحرمين في كييف: المملكة تواصل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

٠٩:٢٨ م، السبت، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
74 عالماً وداعية لـ”الشورى”: اتقوا الله.. ولماذا تحمستم لـ”رياضة الطالبات” وتركتم حاجات الناس؟!

74 عالماً وداعية لـ”الشورى”: اتقوا الله.. ولماذا تحمستم لـ”رياضة الطالبات” وتركتم حاجات الناس؟!

١٠:٠٧ م، الأثنين، ٢١ أبريل ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *