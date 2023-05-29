عاجل.. أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على اختطاف مواطن في بيروت

تواصل- فريق التحرير:

علق وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي،على أنباء اختطاف مواطن من المملكة في بيروت وطلب فدية.

التواصل مع السفير

وقال الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير السعودي في بيروت”.

نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير @bukhariwaleeed. دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) May 29, 2023

عقاب قاسٍ

وتابع الوزير :” دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا”.

قناة الاخبارية

وفي وقت سابق، أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل لها، باختطاف مواطن يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

وحسب القناة، فإن الخاطفين بعثوا برسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبون فيها بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار.

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