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موقف بطولي لشابين أنقذا شخصا جرفته السيول في جازان
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موقف بطولي لشابين أنقذا شخصا جرفته السيول في جازان

موقف بطولي لشابين أنقذا شخصا جرفته السيول في جازان

موقف بطولي لشابين أنقذا شخصا جرفته السيول في جازان
١٠:٠٢:٢٤ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مع مقطع فيديو متداول، أظهر عملا بطوليا لشابين من أبناء قرية العكرة بمحافظة الطوال، التابعة لمنطقة جازان.

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وسط مياه السيول

وأظهر الفيديو الذي حاز على نسبة كبيرة من المشاهدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن شابين وجدا آخر يجاهد وسط مياه السيول، من أجل الخروج، وهبّا على الفور لإنقاذه، بأن دخلا إلى المياه وانتشلاه سريعا.

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تحذير الدفاع المدني

وفي الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني، عبر قنوات في مواقع التواصل الاجتماعي، من الخروج أثناء الحالة، وقال: “لسلامتك أثناء هطوب الأمطار، ابتعد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود”.

أمطار وسيول وبرد على 10 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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