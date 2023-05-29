أكاديمية منشآت تطرح 122 دورة تدريبية مجانية عن بعد في عدة مجالات

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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن فتح التسجيل في (122) دورة تدريبية مجانية (عن بعد) لكافة المواطنين (رجال ونساء) من خلال (أكاديمية منشآت) في مجالات (ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، وغيرها).

وأوضحت الهيئة، أن الدورات التدريبية مستمرة مع شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة في المجالات التالية:

مجالات التدريب

– إدارة الموارد البشرية

– تطوير المنتجات والخدمات

– ريادة الأعمال الاجتماعية

– الخطط التسويقية

– حوكمة وتطوير الشركات العائلية

– الحفاظ على الكفاءات

– التخطيط التشغيلي واعداد خطط العمل

– التسويق الصناعي ومبيعات الشركات

– تمويل المنشآت والمشاربع الريادية

– التسويق الزراعي

– إدارة التكاليف

– تسويق الخدمات

– الأمن والسلامة والصحة في المنشآت

– التجارة الالكترونية العالمية

– قنوات البيع

– إدارة علاقات العملاء

– منصات التجارة الالكترونية

– إدارة مخاطر التجارة

– أبحاث التسويق

– التسويق الصناعي

-العقود التجارية

-أساسيات ريادة الأعمال

– وأخرى..

المميزات:

– الدورات متاحة للجميع مجاناً (رجال ونساء) من المواطنين فقط.

– دورات عن بعد (عبر الإنترنت).

– شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد إكمال متطلبات البرنامج.

– إمكانية التسجيل في أكثر من دورة.

– إمكانية استخدام الكمبيوتر المكتبي أو اللابتوب أو التابلت أو الجوال.

– جميع الدورات تقدم باللغة العربية.

نبذة عن أكاديمية منشآت:

أكاديمية منشآت هي منصة تدريب تحتوي على برامج تدريبية إلكترونية في مجالات متنوعة مع شهادات معتمدة، وتستهدف في المقام الأول المهتمين في مجال الأعمال والإدارة والمالية وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الرابط التالي:إضغط هنا

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