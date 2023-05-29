لخدمة ضيوف الرحمن..”شؤون الحرمين” تُفعل برنامج التطويف المركزي

تواصل – واس:

فعلت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج برنامج التطويف المركزي لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ والمعني بتقديم خدمة التطويف وخدمات توعوية ميدانية لوفود ضيوف الرحمن.

برنامج التطويف المركزي

وأوضح مدير الإدارة أحمد الدهاس أن البرنامج يقدم خدمات عديدة لضيوف الرحمن أبرزها استقبالهم ومرافقتهم أثناء أداهم لطواف القدوم وتقديم خدمة التطويف وتوعويتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى صل الله عليه وسلم، لافتا النظر إلى أنه يشرف على تنفيذ البرنامج ميدانياً أكثر من (160) شابا سعوديا مؤهلا تأهيلا شرعياً.

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وفي وقت سابق، اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اجتماعه بالمجلس الاستشاري الموحد خطة الرئاسة لموسم الحج لعام 1444هـ.

تسخير القدرات

وأكد السديس أن المملكة وقيادتها الرشيدة تعمل على تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحرص على تسخير كافة القدرات والخدمات وتطويرها لقاصدي الحرمين الشريفين.

مبادرات نوعية

وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة تهدف من خلال خطتها على تطوير الخدمات من خلال البرامج والمبادرات النوعية، ومواكبة رؤية المملكة نحو التحول الوطني، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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