الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في بحرينيين ووفاة العميد سالم السهلي غرقًا
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أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في بحرينيين ووفاة العميد سالم السهلي غرقًا

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في بحرينيين ووفاة العميد سالم السهلي غرقًا

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في بحرينيين ووفاة العميد سالم السهلي غرقًا
١١:٢٥:١٣ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية لارتكابهما هذه الجريمة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

وفاة العميد سالم السهلي غرقًا أثناء محاولة إنقاذ ابنه

توفي العميد سالم بن مسلم آل عبيد السهلي غرقًا، وذلك بعد محاولته إنقاذ ابنه الصغير الذي كان يمارس السباحة.. المزيد هنا

وزير الاستثمار: النمو المرتفع في المملكة سبب تراجع معدل البطالة (فيديو)

قال وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية، خالد الفالح، إن معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في المملكة.. المزيد هنا

بيان من “الأحوال المدنية” بخصوص الجدل المثار حول الوظائف الشاغرة

قالت “الأحوال المدنية” إنه لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف في الوقت الراهن، داعية إلى استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية.. المزيد هنا

بشرى من وزارة البيئة بخصوص أسواق الماشية في موسم الحج

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها بدأت في تنفيذ خطتها لتغطية طلب السوق المحلي للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي.. المزيد هنا

شراء الاضاحي - اضاحي

التفاصيل كاملة.. 3 شروط للانتفاع بالأرض المجانية المقدمة من الإسكان

ألزم برنامج سكني، المستفيدين من الأرض المجانية بتحقيق ثلاث شروط أساسية.. المزيد هنا

أراض مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. توضيح عاجل من سكني

أصدر برنامج سكني، توضيحًا مهمًا بشأن مدى شمول المستفيدين من الضمان الاجتماعي بتقديم دعم مالي على الأراضي المجانية من وزارة الإسكان.. المزيد هنا

“حددنا الهدف”.. مداهمة أمنية مفاجئة لمواطن في سكاكا (فيديو)

ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على شخص بمدينة سكاكا لترويجه مادة الإمفيتامين المخدرة ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.. المزيد هنا

لأولياء الأمور.. معلومات لا غنى عنها قبل وأثناء أداء الامتحانات

يبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.. المزيد هنا

تعليق الدراسة الحضورية في ظهران الجنوب.. غدًا

قررت إدارة تعليم ظهران الجنوب، اليوم الإثنين، تعليق الداسة الحضورية، في جميع مدارسها، وتحويلها عن بعد، وذلك غدا الثلاثاء، الموافق 30 من مايو الجاري.. المزيد هنا

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اخبار السعودية السعودية اليوم الضمان الاجتماعي وزارة الداخلية

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