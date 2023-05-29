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استشاري: 5 أمراض مصاحبة لـ “السكري” يجب التحكم فيها
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استشاري: 5 أمراض مصاحبة لـ “السكري” يجب التحكم فيها

استشاري: 5 أمراض مصاحبة لـ “السكري” يجب التحكم فيها

استشاري: 5 أمراض مصاحبة لـ “السكري” يجب التحكم فيها
٠٨:٣٣:٠٦ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة أهمية التحكم في عدد من الأمراض مصاحبة لمرض السكري، للحد من تدهور الحالة الصحية.

التحكم في مرض السكري

وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن داء السكري، ليس تحكما في سكر الدم فقط، وإنما هنالك أمراض أخرى مصاحبة قد لا تقل خطورتها عن داء السكري نفسه يجب التحكم فيها وهي كالتالي:

• التحكم بالوزن وإنقاصه إن كان زائدا

• التحكم في كمية السكريات البسيطة والحلويات

• التحكم في ضغط الدم

• التحكم في مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية

• التحكم في الانفعالات والتوتر

 

أطعمة مفيدة لمرضى السكري

وينصح خبراء الصحة بتناول ثلاث أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسكري النوع 2.

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وتحدث الإصابة بالسكري من النوع الثاني جراء مشكلة في تنظيم الجسم للسكر واستخدامه في الحصول على الطاقة.

وكشف الدكتور ويليام لي عن ثلاثة أطعمة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبريس”،

المكسرات

ترتبط المكسرات بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري.

وأوضح الدكتور لي أن “المكسرات تغذي الميكروبيوم بالألياف، وتقلل الالتهاب، وتقوي المناعة، وتبسط عملية التمثيل الغذائي”.

عنب كونكورد

يحتوي عنب كونكورد على بكتيريا أككرمانسيا، التي تحمي من السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي والسكري.

ويحتوي عنب الكونكورد أيضًا على الأنثوسيانين والبوليفينول لحماية المناعة وصحة الأمعاء.

فول الصويا

يرتبط تناول فول الصويا بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 23%.

وهو يحتوي على مواد نشطة بيولوجية تسمى جينيستين ودايدزين، والتي تعمل على تنشيط الدهون البنية وزيادة التمثيل الغذائي. كما أنها تساعد على الشعور بالشبع.

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الكلمات الدلالية:
التحكم في السكري السكري مرض السكري ناصر الجهني

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