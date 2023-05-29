الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
33 مصابا.. حريق ضخم يلتهم المبنى الإداري لمدينة عربية (صور)
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33 مصابا.. حريق ضخم يلتهم المبنى الإداري لمدينة عربية (صور)

33 مصابا.. حريق ضخم يلتهم المبنى الإداري لمدينة عربية (صور)

33 مصابا.. حريق ضخم يلتهم المبنى الإداري لمدينة عربية (صور)
٠٨:٥٨:٢٩ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

التهم حريق ضخم، اليوم الإثنين، مبنى الخدمات للجهاز الإداري لمدينة 15 مايو، الملاصقة للعاصمة المصرية القاهرة، وكذلك السجل المدنى الملاصق له.

نقلوا إلى المستشفى

وأصيب 33 سخصا كانوا متواجدين بمحيط الحريق، بحالات اختناق، وجرى التعامل معهم، ونقلهم إلى المستشفى، في حين أشارت صحفة محلية أنه لا توجد وفيات جراء الحريق.

أسباب الحريق

وحسب “اليوم السابع”، تلقت غرفة عمليات النجدة بمدينة 15 مايو، بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى الجهاز الإداري، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان.

وتبين بالفحص الأولى نشوب الحريق واجهة مبنى جهاز 15 مايو المكون من 7 طوابق بسبب ماس كهربى وأجرى رجال الحماية عمليات التبريد وتمت السيطرة على النيران ومنع تجددها مرة أخرى.

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حريق بمدرسة:

وفي وقت سابق، تسبب حريق شب في مهجع بمدرسة بالمهدية وسط جمهورية غوايانا في أمريكا الجنوبية في وفاة 19 شابا على الأقل.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن جهاز الإطفاء في بيان له أنه قضى 14 شاباً في المكان فيما قضى خمسة في المستشفى.. لا يزال طفلان في وضع دقيق، فيما يعاني أربعة آخرون جروحا بالغة.

وعلق الرئيس عرفان علي قائلا : ” هذه كارثة كبرى.. إنها مروّعة ومؤلمة”.

الكلمات الدلالية:
أخبار مصر إصابة 33 شخصا القاهرة حريق ضخم مدينة 15 مايو

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