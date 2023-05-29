جيش الاحتلال يقتل ضابطًا فلسطينيًا في جنين.. ويهدم 25 منزلا في أريحا

تواصل- فريق التحرير:

قالت حركة فتح الفلسطينية في بيان، إن جيش الاحتلال قتل ضابطاً فلسطينياً خلال اشتباكات بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين.

اعتقال مشتبه:

وزعم جيش الاحتلال أن قواته تعرضت لإطلاق نيران كثيف من فلسطينيين خلال سعيها لاعتقال مشتبه بهم في جنين، وأنها ردت بإطلاق النار على المسلحين.

هوية الضابط:

وحددت حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هوية الضابط، قائلةً إن اسمه أشرف الشيخ إبراهيم، مضيفةً أنه قُتل “وهو يتصدى لعدوان واقتحام الاحتلال لمدينة جنين”.

ونعت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح القتيل وقالت إنه كان من أعضائها.

هدم 25 منزلًا

على الجانب الآخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 منزلاً، في مدينة أريحا بالضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري، كان آخرها هدم منزل شرق المدينة، وذلك في أوسع عملية هدم تشهدها أريحا منذ سنوات.

وأفاد المختص بشؤون الاستيطان عارف دراغمة، أن مدينة أريحا تشهد أوسع عملية هدم وتهجير، بهدف تفريغها من الوجود الفلسطيني، وفصلها عن مدن الضفة الغربية، لافتاً إلى أن منطقة الأغوار شهدت هي الأخرى هدم 130 منزلاً ومنشأة العام الجاري، وتسليم إخطارات بهدم 300 منزل ومنشأة، وذلك في إطار خطوات الاحتلال الممنهجة للسيطرة بالكامل على منطقة الأغوار التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

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