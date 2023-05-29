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بالفيديو.. أمطار غزيرة في قلوة وعوالق ترابية في ينبع البحر

بالفيديو.. أمطار غزيرة في قلوة وعوالق ترابية في ينبع البحر

بالفيديو.. أمطار غزيرة في قلوة وعوالق ترابية في ينبع البحر
٠٨:١١:١٦ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية في قلوة بمنطقة الباحة، وينبع البحر في منطقة المدينة المنورة.

ووثقت المقاطع، هطول أمطار غزيرة على قلوة، ونشاط للرياح والغبار في ينبع البحر، تسببت في تدني الرؤية الأفقية.

سحب رعدية ممطرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن), في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة.

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فيديو من حساب طقس العربية على منصة تويتر .. تصوير ابراهيم الزهراني

الكلمات الدلالية:
أمطار الباحة غبار قلوة ينبع البحر

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