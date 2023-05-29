روسيا تهدد الغرب: اتفاق الحبوب لن يعمل بعد الآن قبل هذا الأمر

تواصل- وكالات:

قالت روسيا اليوم الإثنين إن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لن يعمل بعد الآن ما لم يتم الوفاء باتفاق الأمم المتحدة مع موسكو لتذليل العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

توسط الأمم المتحدة وتركيا:

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة 120 يوما مبدئيا في يوليو العام الماضي للمساعدة في مواجهة أزمة غذاء عالمية فاقمها غزو موسكو لأوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم.

تحذير متكرر:

وحذرت روسيا مرارًا من أنها لن تجدد الاتفاق بسبب عراقيل أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة بفعل العقوبات الغربية، لكنها وافقت في 17 مايو الجاري على تمديد الاتفاق لمدة شهرين آخرين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أثناء زيارة إلى نيروبي “إذا بقي كل شيء على ما هو عليه.

وأوضح أنه سيبقى كذلك، فسيكون من الضروري المضي انطلاقا من حقيقة أنه (الاتفاق) لم يعد يعمل”، وذلك عند سؤاله إذا ما كان ينبغي تمديد اتفاق البحر الأسود مجددا.

وقال لافروف، الذي تمثل زيارته إلى كينيا أول محطة في جولة بأفريقيا، إن مذكرة الأمم المتحدة وروسيا لم تنفذ “مطلقا”.

إبرام الاتفاق

وتم إبرام اتفاق الأمم المتحدة وروسيا في نفس الوقت الذي تم فيه إبرام اتفاق يسمح بتصدير آمن للمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود.

وقال لافروف، الذي زار قارة أفريقيا ثلاث مرات على الأقل هذا العام، إنه لم يصل للدول الأكثر فقرا في العالم سوى أقل من ثلاثة بالمئة فقط من 30 مليون طن من الحبوب التي تم تصديرها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود.

وأضاف أن روسيا وافقت على التبرع بنحو 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المحتجزة في موانئ أوروبية

اقرأ أيضا

بعد تمديد روسيا اتفاق الحبوب.. استئناف حركة السفن من وإلى أوكرانيا