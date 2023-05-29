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“صرصور” يسقط مصابين ويثير الذعر في داخل دولة الاحتلال
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“صرصور” يسقط مصابين ويثير الذعر في داخل دولة الاحتلال

“صرصور” يسقط مصابين ويثير الذعر في داخل دولة الاحتلال

“صرصور” يسقط مصابين ويثير الذعر في داخل دولة الاحتلال
٠٧:٤٦:١٤ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهد أحد مقاهي تل أبيب في دولة الاحتلال حادثة فريدة من نوعها، حيث تسبب صرصور بحالة من الفوضى والهلع، مما أدى لسقوط جرحى.

 

فوضى وذعر”

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن صرخات امرأة مرتعبة داخل مقهى “ديزنغوف”، أثارت الفوضى والذعر على نطاق واسع في المكان، حيث بدأ الناس بالفرار في كل الاتجاهات خوفا من هجوم.

 الشرطة تتدخل:

وهرعت وحدات شرطة الاحتلال إلى مكان الحادث، وتم تمشيط المقهى والقبض على المشتبه بهم.

وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب الصراخ هو رؤية صرصور تحت الطاولات ما أثار فزعها، ليعتقد رواد المقهى أن هناك خطراً أمنياً.

وتسبب الحادث بإصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطم الزجاج أثناء محاولتهما الفرار من المكان.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال تل أبيب صرصور مقهى

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