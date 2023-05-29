بعد اجتياح الفنادق.. السيول تجرف مزارع البطيخ في مشهد مؤثر بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام أردنية، مشهدا مؤثرا لاجتياح السيول لمزارع البطيخ في وادي رم.

وتسببت السيول في تدمير مزارع البطيخ في وادي رم، حيث أظهرت مقاطع الفيديو، البطيخ بعد انجرافه وتلفه بكميات كبيرة.

ويشهد الأردن حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي أدت لحدوث وفيات ومحاصرة أشخاص وسيول جارفة وفيضان سدود وتضرر سيارات.

فندق وادي موسى بالأردن:

وأمس أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مخيفا، حيث داهمت مياه السيول فندقا في مدينة وادي موسى بالأردن.

ووثق الفيديو، ارتفاع منسوب المياه المتجمعة جراء السيول، والتي اقتحمت فندق مدينة وادي موسى بالبتراء الأردنية، ووصلت إلى مستوى مرتفع داخل المبنى.

وتعتبر وادي موسى مدينة أردنية، ومركز لواء البتراء في محافظة معان. تقع في جنوب الأردن حوالي 250 كم من عمّان العاصمة، و100 كم شمال العقبة. تقع ضمن حدود لواءها، مدينة البتراء الأثرية.

انفجار سد في مدينة سواقة:

وقامت قوات الأمن أمس أيضا بإغلاق احترازي مؤقت للطريق الصحراوي بالاتجاهين تحديدا نزول سواقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وكانت إدارة الدوريات الخارجية قد كشفت عن إجرائها إغلاق احترازي مؤقت للطريق الصحراوي بالاتجاهين تحديدا نزول سواقة.

وجاء القرار بسبب ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، منوهة إلى دورياتها بالموقع للدلالة والإرشاد.

ونقلت إذاعة الأمن العام، أنّ كوادر المديرية متواجدة في الموقع لغايات الإرشاد والسلامة العامة محذرةـ من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه الذي يرافق حالة عدم الاستقرار الجوي.

وجددت تأكيدها بعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

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