هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مراقب مقر اختبارات المحوسبة ينبع. أخصائي اختبارات وقياس. مراقب مقر اختبارات المحوسبة الاحساء. مراقب مقر اختبارات المحوسبة الخفجي. مراقب مقر اختبارات المحوسبة الدمام. مراقب مقر اختبارات المحوسبة الجبيل. اخصائي ميزانية. مراقب مقر اختبارات المحوسبة ينبع. مشرف الإلتزام للأمن السيبراني. أخصائي اعتماد. والمزيد …

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عن الهيئة:

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.