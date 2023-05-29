انطلاق فعاليات التمرين المشترك “عزم النسر” في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

تواصل- فريق التحرير:

انطلقت في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي أمس، فعاليات التمرين المشترك “عزم النسر 23” بقيادة القوات المسلحة الملكية ومشاركة قوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

هدف التمرين:

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال الدفاع الجوي الصاروخي وتوحيد إجراءات التخطيط والتنفيذ وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق للعمل المشترك للوصول إلى التوافق والتكامل العملياتي المطلوب.

عزم النسر 23:

وأكد قائد قوة الواجب في التمرين المشترك “عزم النسر 23” العميد الركن عقاب بن عوض المطيري، أن القوات المشاركة في التمرين ستنفذ عددًا من الفرضيات أبرزها العمليات الجوية الصاروخية بالذخيرة الحية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات التزود بالوقود جوًا، وعمليات الحرب السطحية المضادة البحرية، والحرب الإلكترونية، وعمليات الاقتحام البحري، والدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والإصابات الجماعية.

وأوضح أن التمرين ينفذ لأول مرة في المملكة، حيث بدأت الأسبوع الماضي، اجتماعات تحضيرية ومحاضرات أكاديمية خاصة للتمرين، وقبل ذلك، عقدت 8 مؤتمرات 7 منها في الرياض وآخر في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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