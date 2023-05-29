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شركة أبل تعلن عن إنهاء خدمة تخزين الصور المجانية على My Photo

شركة أبل تعلن عن إنهاء خدمة تخزين الصور المجانية على My Photo

شركة أبل تعلن عن إنهاء خدمة تخزين الصور المجانية على My Photo
٠٦:٣٨:٣٢ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أبل Apple أنه سيتم إنهاء خدمة تخزين الصور المجانية على My Photo Stream في 26 يوليو المقبل.

ووفقًا لبيان رسمي من شركة أبل Apple، تم الإعلان عن أن جميع الصور المخزنة في تطبيق My Photo Stream سيتم تزامنها مع خدمة iCloud بحلول 26 يونيو.

الصور متاحة لمدة شهر

وستظل هذه الصور متاحة لمدة شهر، مما يتيح للمستخدم إمكانية تحميلها على أي من أجهزته خلال تلك الفترة.

كما طلبت شركة Apple من المستخدمين ضرورة الاعتماد على خدمة تخزين الصور الجديدة iCloud Photos كبديل للخدمة القديمة التي تم الإعلان عن إغلاقها نهائياً.

وأعلنت شركة Apple عن الإجراءات التي يجب اتباعها لتنزيل الصور من خدمة My Photo Stream على الأجهزة الخاصة ب iPhone وiPad و iPod touch. وتتمثل هذه الخطوات في الدخول إلى تطبيق الصور Photos ثم النقر على خيار الألبومات Albums، وبعد ذلك يتم الوصول إلى حافظة الصور My Photo Stream.

ومن ثم يقوم المستخدم بتحديد جميع الصور التي يرغب في تنزيلها على جهازه ويضغط على خيار الحفظ Save Image.

وعند استخدام أجهزة Mac، يتعين على المستخدم فتح تطبيق الصور Photos ومن ثم اختيار My Photo Stream.

من هناك، يمكن للمستخدم اختيار جميع الصور التي يرغب في تخزينها وسحبها Drag & Drop إلى مجلد التخزين Library.

تفعيل خدمة iCloud Photos

كما أكدت شركة Apple بشدة على ضرورة تفعيل خدمة iCloud Photos على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام تشغيل iOS 8.3 أو أحدث، بالإضافة إلى أجهزة iPad اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل iPadOS 8.3 أو أحدث، وأجهزة MAC المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل macOS X Yosemite أو أحدث.

وبعد تفعيل خدمة iCloud Photos، قامت شركة Apple بتوفير وسيلة سهلة للمستخدمين لتصفح صورهم على أجهزة iPhone وiPad وMac، بالإضافة إلى Apple TV وموقع iCloud على الويب. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من مزامنة صورهم على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows من خلال خدمة iCloud for Windows.

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الكلمات الدلالية:
My Photo أبل الصور المجانية شركة أبل

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