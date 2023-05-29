علامة تظهر على الوجه تدل على مشكلة صحية

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أشارت مجلة متخصصة إلى أن جفاف الشفاه ليس فقط شيئا يضايق صاحبه في شكل وجهه فحسب، بل قد يدل على وجود مشكلة صحية يعاني منها الإنسان.

نقص المعادن

وقد يدل جفاف الشفاه على نقص السوائل بالجسم بسبب الإسهال مثلا، أو بسبب شرب القليل من السوائل، كما أنه قد يرجع إلى نقص المعادن والفيتامينات في الجسم مثل الحديد والزنك وفيتامين B2.

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أسباب أخرى

كما يتسبب التدخين وشرب الخمر في جفاف الشفاه. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب التوتر النفسي في جفاف الشفاه؛ حيث إنه يحد من إفرازات اللعاب، حسب “العين الإخبارية”.