الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
علامة تظهر على الوجه تدل على مشكلة صحية
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علامة تظهر على الوجه تدل على مشكلة صحية

علامة تظهر على الوجه تدل على مشكلة صحية

علامة تظهر على الوجه تدل على مشكلة صحية
٠٦:٥٢:٢٤ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أشارت مجلة متخصصة إلى أن جفاف الشفاه ليس فقط شيئا يضايق صاحبه في شكل وجهه فحسب، بل قد يدل على وجود مشكلة صحية يعاني منها الإنسان.

نقص المعادن

وقد يدل جفاف الشفاه على نقص السوائل بالجسم بسبب الإسهال مثلا، أو بسبب شرب القليل من السوائل، كما أنه قد يرجع إلى نقص المعادن والفيتامينات في الجسم مثل الحديد والزنك وفيتامين B2.

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أسباب أخرى

كما يتسبب التدخين وشرب الخمر في جفاف الشفاه. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب التوتر النفسي في جفاف الشفاه؛ حيث إنه يحد من إفرازات اللعاب، حسب “العين الإخبارية”.

علاج المشكلة

ولمواجهة جفاف الشفاه، ينبغي شرب السوائل بكمية كافية بمعدل 2 لتر يوميا، مع مراعاة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى الإقلاع عن العادات السيئة مثل التدخين.

ويمكن أيضا اللجوء إلى بعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل عسل النحل؛ حيث إنه يمتاز بتأثير مطهر ومضاد للبكتيريا ويمكنه علاج الالتهابات الطفيفة.

كما يعمل زيت الزيتون وزيت جوز الهند على ترطيب الشفاه بفضل محتواهما الدهني العالي.

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