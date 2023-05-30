كارثة إنسانية.. وفاة عشرات الأطفال الرُضع في السودان داخل دار أيتام بسبب الحرب الدائرة

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شهدت إحدى دور الأيتام في السودان كارثة إنسانية على إثر الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع.

نقص الغذاء والأمراض

ولقى عشرات الأطفال الرُضع حتفهم، داخل أكبر دار للأيتام في البلاد، إذ لقي أطفال حتفهم جراء نقص الغذاء والأمراض، وقلة الرعاية، التي يصعب توفيرها بسبب قلة الكادر العامل في الدار.

شهادة طبيبة

وتحدثت الطبيبة عبير عبد الله، التي تشغل منصب المديرة الطبية لـ”دار رعاية الطفل اليتيم” لوسائل إعلام مشيرة إلى أنها كانت في الأيام التي تلت اندلاع الاقتتال بين الطرفين المتنازعين.

وأوضحت أنها كانت تهرع بين الغرف في دار الأيتام، محاولة رعاية مئات الرضع والأطفال الصغار، بعد أن تسبب القتال في منع غالبية الموظفين من الحضور.

دار “المايقوما”

روت عبير كيف كانت صرخات الأطفال تدوي في أنحاء دار الأيتام المعروف عنها مساحتها الواسعة، والمُسماة أيضاً بـ”دار المايقوما”، بينما كانت النيران الكثيفة تهز المناطق المحيطة.

عرف الموت طريقه إلى دار “المايقوما” التي كان يوجد فيها الأطفال الرضع في طوابقها العليا، وقالت الطبيبة عبير، إن الأطفال تعرضوا لسوء تغذية حاد وجفاف، بسبب عدم وجود عدد كاف من الموظفين لرعايتهم.

وتابعت:” إن عيادتها في الطابق الأرضي كانت تستضيف عدداً من الأطفال حديثي الولادة الضعاف، وقالت إن بعضهم توفي بعد إصابتهم بحمى شديدة”.

رضعة كل 3 ساعات

أشارت عبير إلى أن الأطفال “كانوا يحتاجوا رضعة كل 3 ساعات. مكانش في حد”، وأضافت بينما كان بالإمكان سماع صرخات الأطفال في الخلفية: “حاولنا نعمل لهم مغذيات بس في معظم الأحيان ما قدرنا ننقذ الأطفال”.

معدل كبير للوفيات

كذلك لفتت الطبيبة إلى أن معدل الوفيات اليومي ارتفع إلى حالتين وثلاث وأربع حالات وأكثر من ذلك، وأضافت أن ما لا يقل عن 50 طفلاً، من بينهم 20 رضيعاً على الأقل، توفوا في دار الأيتام في الأسابيع الستة منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان.

أوضحت الطبيبة عبير أيضاً أن 13 طفلاً على الأقل منهم توفوا يوم الجمعة 26 مايو 2023.

مسؤول كبير في دار الأيتام:

بدوره، أكد مسؤول كبير في دار الأيتام هذه الأرقام، وقال جراح تطوع للعمل بالدار خلال الحرب إن عشرات الأيتام توفوا.

وقال كلاهما أيضاً إن الوفيات كانت في الغالب لحديثي الولادة وآخرين تقل أعمارهم عن عام، إذ عانى الأطفال من سوء التغذية والجفاف والإنتان (تعفن الدم)، والتي كانت أسباباً رئيسية للوفيات.

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