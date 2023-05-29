بالفيديو.. عاصفة غبار جدارية تحجب الأفق في جازان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية في منطقة جازان، مساء اليوم الإثنين.

عاصفة غبارية في جازان

وأظهر مقطع فيديو عاصفة غبار جدارية ضخمة تحجب الأفق في بحر جازان، مساء اليوم، وتسببت في تدني الرؤية الأفقية.

وقبل قليل، وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف.

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سيول عارمة في طبرجل

ووثق المقطع جريان للسيول العارمة في طبرجل، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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