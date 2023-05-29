عاجل.. رواتب تنافسية وبدل سكن ونقل.. 176 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر (176) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات.

وذلك للعمل في عدة مناطق بالمملكة (الجبيل، ينبع، جازان، رأس الخير) على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– القانون

– الشريعة

– الأنظمة

– الحقوق

– نظم معلومات إدارية

– الاقتصاد

– المالية

– المحاسبة

– الإدارة المالية

– المحاسبة

– الموارد البشرية

– إدارة نظم

– المكتبات والمعلومات

– نظم معلومات حاسب

– علوم حاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة الحاسب

– هندسة برمجيات

– الوقاية من الحريق

– السلامة

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الصناعية

– الهندسة المدنية

– الهندسة الكيميائية

– الهندسة البيئية

– علوم بيئية

– الهندسة الإنشائية

– الهندسة الزراعية

– العلوم الزراعية

– الهندسة القيمية

– الهندسة المعمارية

– هندسة التشييد والبناء

– الهندسة الكيميائية

– التخطيط العمراني

– التخطيط الحضري والإقليمي

– تخطيط المدن

– هندسة السلامة

– إدارة صناعية

– إدارة سلاسل الإمداد

– إدارة المشاريع

– الهندسة (عام)

– هندسة التكاليف

– علوم المناخ

– الأرصاد الجوية

– الصحة العامة

– صحة البيئة

– التأمين ودرء المخاطر

– إدارة الطوارئ

– إدارة الأزمات والكوارث

– هندسة تصاميم

– دبلوم إدارة أعمال

– دبلوم إدارة عامة

– دبلوم حاسب آلي

– دبلوم تقنية معلومات

– دبلوم شبكات

– دبلوم اتصالات

– دبلوم إلكترونيات

– دبلوم كهرباء

– دبلوم أنظمة أمنية

– دبلوم ميكانيكا

– دبلوم كهرباء

– دبلوم التقنية المدنية

– دبلوم مهارات رسم وتصميم بالحاسب

– دبلوم السلامة

– دبلوم الوقاية من الحريق

– دبلوم تصميم جرافيكس

– دبلوم هندسة جيوماتيكية

– دبلوم الرسوم المساحية

– دبلوم الرسم الهندسي

المميزات:

رواتب تنافسية

بدل نقل

بدل سكن

دورات تدريبية داخلية وخارجية

الاشتراك في برنامج تمليك المساكن

تأمين صحي بمستشفى ومراكز الهيئة الملكية

تعليم مميز للأبناء في مدارس الهيئة الملكية

للتقديم عن طريق الرابط ( https://careers.rcjy.gov.sa )

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