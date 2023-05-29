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10 أسباب جاذبة للإقامة والعمل في المملكة
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10 أسباب جاذبة للإقامة والعمل في المملكة

10 أسباب جاذبة للإقامة والعمل في المملكة

10 أسباب جاذبة للإقامة والعمل في المملكة
٠٥:٣٨:٣٤ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصبحت المملكة من أكثر المناطق جذبا في العالم للإقامة والعمل ومن أجل السياحة الدينية وأداء مناسك الحج والعمرة، في ظل النهضة والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، فضلا عن نعمة الأمن والأمان.

وفي هذا السياق سلط موقع “وي لف سالت” العالمي الضوء على 10 أسباب جاذبة للإقامة والعمل في المملكة كالتالي:

10 أسباب جاذبة للإقامة والعمل بالمملكة

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1- تكاليف المعيشة منخفضة والدخل خالٍ من الضرائب.

2- مدن آمنة ومعدلات جريمة منخفضة.

3- موقع مركزي يسهل السفر إلى العديد من الوجهات.

4- النمو الرقمي في تطور كبير .

5- يجري بناء مدن جديدة ضخمة للمستقبل.

6- الطقس جيد طوال العام.

7- غنى ثقافي وروحي.

8- توفر أماكن جميلة للاستمتاع بالطبيعة والمناظر الطبيعية.

9- توفر تجارب تجزئة حديثة.

10- توجد مجتمعات واسعة من الوافدين والتي تتوسع بشكل سريع.

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أخبار السعودية الإقامة السعودية السياحة الدينية العمل المملكة

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