إنهاء معاناة طفل في الجوف من تشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية

تواصل- فريق التحرير:

نجح قسم المسالك البولية بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز ، في إنهاء معاناة طفل في الثامنة من عمره بعد إجراء عملية جراحة نوعية معقدة تعد الأولى من نوعها بالمنطقة لعلاج تشوهات خلقية في مجرى البول والأعضاء التناسلية.

صحة الجوف:

وأوضحت صحة الجوف أنه تم معاينة الطفل في العيادة الخارجية و تبيّن أنه يعاني من تشوه خلقي بالأعضاء التناسلية ومجرى البول ، وبعد أن عملت له الفحوصات الطبية اللازمة تقرر إجراء العملية على مرحلتين استغرقت كل مرحلة مايقارب ٤ ساعات.

وأشارت إلى أنه جرى خلالها إعادة ترميم مجرى البول بطول ١٠ سم ونقل فتحة مجرى البول من منطقة العجان لمكانها الطبيعي تكللت بالنجاح.

يذكر أن عيادات المسالك البولية استقبلت خلال النصف الأول لهذا العام 70 حالة فيما أجرت 21 عملية جراحية .

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