الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
إنهاء معاناة طفل في الجوف من تشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية
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إنهاء معاناة طفل في الجوف من تشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية

إنهاء معاناة طفل في الجوف من تشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية

إنهاء معاناة طفل في الجوف من تشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية
٠٥:٣١:٣٥ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نجح قسم المسالك البولية بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز ، في إنهاء معاناة طفل في الثامنة من عمره بعد إجراء عملية جراحة نوعية معقدة تعد الأولى من نوعها بالمنطقة لعلاج تشوهات خلقية في مجرى البول والأعضاء التناسلية.

مستشفى الأمير متعب بسكاكا
مستشفى الأمير متعب بسكاكا

صحة الجوف:

وأوضحت صحة الجوف أنه تم معاينة الطفل في العيادة الخارجية و تبيّن أنه يعاني من تشوه خلقي بالأعضاء التناسلية ومجرى البول ، وبعد أن عملت له الفحوصات الطبية اللازمة تقرر إجراء العملية على مرحلتين استغرقت كل مرحلة مايقارب ٤ ساعات.

وأشارت إلى أنه جرى خلالها إعادة ترميم مجرى البول بطول ١٠ سم ونقل فتحة مجرى البول من منطقة العجان لمكانها الطبيعي تكللت بالنجاح.
يذكر أن عيادات المسالك البولية استقبلت خلال النصف الأول لهذا العام 70 حالة فيما أجرت 21 عملية جراحية .

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية صحة الجوف صحة وطب عملية جراحية

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