الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“حددنا الهدف”.. مداهمة أمنية مفاجئة لمواطن في سكاكا (فيديو)
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“حددنا الهدف”.. مداهمة أمنية مفاجئة لمواطن في سكاكا (فيديو)

“حددنا الهدف”.. مداهمة أمنية مفاجئة لمواطن في سكاكا (فيديو)

“حددنا الهدف”.. مداهمة أمنية مفاجئة لمواطن في سكاكا (فيديو)
٠٥:٢٠:٢٦ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على شخص بمدينة سكاكا لترويجه مادة الإمفيتامين المخدرة ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

الإطاحة بمواطن في سكاكا:

ونشر “سناب الداخلية” مقطع فيديو يوثق المداهمة، وإلقاء القبض على المواطن بعد تثبيته ، حيث تم العثور على كميات من المخدرات والذخيرة الحية وسلاح ناري وهواتف نقالة.

حرس الحدود بجازان:

وقبل ساعات أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية تهريب المخدرات سكاكا مكافحة المخدرات

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