وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره البرازيلي

تواصل – فريق التحرير:

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد ماورو فييرا.

استعراض العلاقات مع البرازيل

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية ـ البرازيلية وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

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العلاقات مع العراق

وفي وقت سابق، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، في جدة، الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي.

استعراض العلاقات الأخوية

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المشترك لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية.