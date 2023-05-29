توضيح جديد.. آخر مهلة لمغادرة حاملي تأشيرات العمرة

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حددت وزارة الحج والعمرة، آخر موعد لانتهاء العمل بتأشيرة العمرة للقادمين من خارج المملكة.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “مدة التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ الدخول الى المملكة العربية السعودية على أن تنتهي بحد أقصى في 29 ذو القعدة”.

آخر موعدٍ لقدوم حاملي تأشيرات العمرة

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وسبق أن حددت وزارة الحج والعمرة في بيان آخر، الرابع من شهر يونيو القادم آخر موعدٍ لقدوم حاملي تأشيرات العمرة إلى مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت مؤخرًا منع المقيمين الذين لايتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول إلى مكة المكرمة.

وقالت إنها ستطبق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءًا من 1444/10/25هـ (الموافق 15 مايو 2023)، حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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