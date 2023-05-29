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10 مواصفات احترافية في سيارة “كيا K8 هايبرد”.. تعرف على سعرها بالمملكة (صور)
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10 مواصفات احترافية في سيارة “كيا K8 هايبرد”.. تعرف على سعرها بالمملكة (صور)

10 مواصفات احترافية في سيارة “كيا K8 هايبرد”.. تعرف على سعرها بالمملكة (صور)

10 مواصفات احترافية في سيارة “كيا K8 هايبرد”.. تعرف على سعرها بالمملكة (صور)
٠٥:٠٠:٤٢ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد سيارة “كيا K8 هايبرد” من السيارات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، تنتمي إلى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم.

والسيارة هي الأولى في أسطول العلامة الكورية التي حملت العلامة الجديدة KN، لذلك حصلت السيارة على تركيز الشركة كاملاً، بحسب “المربع نت”.

سعر كيا K8 هايبرد, المربع نت

10 مميزات

ومن أبرز المميزات التي تتمتع بها السيارة ما يلي:

1- تستمد قوتها من محرك 1.6 لتر بنزين تيربو هجين، يولد قوة 180 حصان

2- يأتي المحرك مقترن مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع أمامي.

3- يتمتع المحرك بكفاءة استهلاك وقود 22.1 كم/ لتر، وهو استهلاك ممتاز جدا على سيارة سيدان بطول 5 أمتار.

4- كما تتوفر السيارة بخيارين آخرين، حيث تستمد قوتها من محرك V6 المحدث للشركة سعة 3.5 لتر، بقوة 270 حصان وعزم دوران 318 نيوتن.متر

5- النسخة الثانية للمحرك تأتي بقوة 284 حصان وعزم 336 نيوتن.متر، فيما يأتي المحرك في النسختين متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي

6- حصلت السيارة الكورية على تصميم قادر على خطف الأنظار بمجرد رؤيتها على الطرقات.

7- واجهتها الأمامية المميزة والخطوط الانسيابية التي وُضعت باحترافية في التصميم الخارجي

8- يوجد شبك أمامي مستوحي من شكل أنف النمر، والذي أعطى للواجهة الأمامية لمسة عصرية ومميزة عن السيارات الأخرى في هذه الفئة

9-  جاءت بتصميم نحيف ومسحوب بشكل واضح للجوانب.

10- تعمل المصابيح الأمامية بتقنية الـ LED، فيما جاءت المصابيح الخلفية بتصميم حاد ومتصلة وتعمل كذلك بتقنية الـ LED

سعر كيا K8 هايبرد, المربع نت

سعر السيارة

والسيارة تتواجد في السوق بالمملكة بأسعار مختلفة تتراوح ما بين 154 ألف وحتى 203 آلاف ريال.

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