للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:

* المسميات الوظيفية:

– سكرتير تنفيذي

– أخصائي رياضة أول

– مدير تحليل الأعمال

– ممثل خدمات الصيدلية

– مراسل أول

– سائق

* المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

* التخصصات المطلوبة:

– أدارة الأعمال

– الإدارة المكتبية

– الإدارة العامة

– السكرتارية

– إدارة المكاتب

– الإدارة الرياضية

– التربية البدنية

– الاستجمام والمنتزهات

– علوم الترفيه

– إدارة المستشفيات

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة البرمجيات

– شهادة الدبلوم

– شهادة الثانوية العامة

* طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: (اضغط هنا).

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تفاصيل أكثر من خلال زيارة هذا الرابط: ( اضغط هنا ).