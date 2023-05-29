للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:
* المسميات الوظيفية:
– سكرتير تنفيذي
– أخصائي رياضة أول
– مدير تحليل الأعمال
– ممثل خدمات الصيدلية
– مراسل أول
– سائق
* المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس
* التخصصات المطلوبة:
– أدارة الأعمال
– الإدارة المكتبية
– الإدارة العامة
– السكرتارية
– إدارة المكاتب
– الإدارة الرياضية
– التربية البدنية
– الاستجمام والمنتزهات
– علوم الترفيه
– إدارة المستشفيات
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة البرمجيات
– شهادة الدبلوم
– شهادة الثانوية العامة
* طريقة التقديم:
متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: (اضغط هنا).
لمتابعة قناة وظيفة.كوم على تليجرام: (اضغط هنا).
تفاصيل أكثر من خلال زيارة هذا الرابط: ( اضغط هنا ).