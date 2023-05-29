“استثمارات بالمليارات”.. منح 4 تراخيص في المناطق الاقتصادية بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, أن المناطق الاقتصادية بالمملكة جزء من نهج شامل يعتمد على مبادرات تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي رائد.

وأوضح “الفالح” – في كلمة خلال افتتاح منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة اليوم – أنه يتم توفير المنصة المثالية التي تُمكّن الشركات عبر مختلف القطاعات والصناعات من تعزيز عملياتها ونموها الدولي.

من جانبه أشار أمين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة استطاعت خلال زمن قياسي استقطاب استثمارات بمليارات الريالات.

تدفق الاستثمارات

وتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، مؤكداً أهمية هذه مرحلة في الكشف عن الفرص الجديدة المتاحة للمستثمرين الدوليين، والإمكانيات التي تتمتع بها المملكة كقوة اقتصادية في قلب طرق التجارة العالمية.

وأعلن “خوجه”، منح أربعة تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، كما تم الكشف عن استثمارات مبدئية.

وشهد المنتدى تباحث الفرص التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة وإمكانات النمو الواعدة التي توفرها للمستثمرين من حول العالم.

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