الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تراجع طفيف في مؤشر سوق الأسهم.. والتداولات عند 4.8 مليار ريال
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تراجع طفيف في مؤشر سوق الأسهم.. والتداولات عند 4.8 مليار ريال

تراجع طفيف في مؤشر سوق الأسهم.. والتداولات عند 4.8 مليار ريال

تراجع طفيف في مؤشر سوق الأسهم.. والتداولات عند 4.8 مليار ريال
٠٤:٤٢:٠٠ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بنقطتين، عند 11136 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو، بنسبة 1 %، عند 31.75 ريال، فيما أغلق سهم أسترا الصناعية، عند 72.20 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات، بحسب “أرقام”.

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الأسهم المتراجعة

وتراجعت أسهم وقت اللياقة، والأبحاث والإعلام، وأسواق العثيم، والدريس، ومجموعة الحكير، والخليج للتدريب، وبدجت السعودية، وسلوشنز، ورعاية، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

أنهت أسهم دار الأركان، وبنك الرياض، وسبكيم العالمية، ومصرف الإنماء، ومهارة، وأسمنت الجنوبية، ومعادن، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

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توزيعات أرباح نقدية

وصعد سهم أسمنت ينبع، بأكثر من 8 % عند 40.95 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال للسهم، وارتفع سهم إكسترا، بنسبة 4 % عند 73.50 ريال.

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