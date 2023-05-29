تراجع طفيف في مؤشر سوق الأسهم.. والتداولات عند 4.8 مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بنقطتين، عند 11136 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو، بنسبة 1 %، عند 31.75 ريال، فيما أغلق سهم أسترا الصناعية، عند 72.20 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات، بحسب “أرقام”.

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الأسهم المتراجعة

وتراجعت أسهم وقت اللياقة، والأبحاث والإعلام، وأسواق العثيم، والدريس، ومجموعة الحكير، والخليج للتدريب، وبدجت السعودية، وسلوشنز، ورعاية، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

أنهت أسهم دار الأركان، وبنك الرياض، وسبكيم العالمية، ومصرف الإنماء، ومهارة، وأسمنت الجنوبية، ومعادن، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

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توزيعات أرباح نقدية

وصعد سهم أسمنت ينبع، بأكثر من 8 % عند 40.95 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال للسهم، وارتفع سهم إكسترا، بنسبة 4 % عند 73.50 ريال.

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