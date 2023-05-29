” STC” تطرح 19 وظيفة إدارية وتقنية.. المسميات وطريقة التقديم

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عن فتح التقديم لشغل 19 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الشركة أن من بين المزايا ما يلي:

– رواتب تنافسية.

بدل سكن ونقل، علاوة أداء سنوية، تأمين طبي شامل، تطوير وظيفي).

المسميات المطلوبة

-مساعد مدير الإعلام

– مدير شعبة تجربة القنوات التقليدية بوحدة الأعمال

– محلل أعلى تطوير الأعمال وخلق القيمة للبنية التحتية والعقارات

– مساعد مدير الالتزام للأمن السيبراني

– مدير شعبة الاتصال الجوال

– مساعد مدير إدارة استراتيجية

– مساعد مدير لإدارة المنتج

– مساعد مدير تطوير الأعمال

– خبير تطوير الاعمال

– مدير شعبة التصنيفات

– خبير أعلى تطوير الاعمال

– مساعد مدير التسارع الرقمي

– خبير هندسة الحلول للأعمال

– خبير أعلى هندسة الحلول للأعمال

– خبير تطوير الأعمال وخلق القيمة الرقمية والتقنية المالية

– خبير التسارع الرقمي

– مدير إدارة المناسبات والعلاقات العامة

– مساعد مدير مشاريع عامة

– كبير محللي الخزينة

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– الإعلام

– التسويق

– المبيعات

– العلاقات العامة

– الإدارة العامة

– نظم المعلومات الإدارية

– المالية

– المحاسبة

– الاقتصاد

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة الحاسب

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

– الهندسة (عام)

– هندسة الاتصالات

– الهندسة الصناعية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– علاوة أداء سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– التطوير الوظيفي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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