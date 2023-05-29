” STC” تطرح 19 وظيفة إدارية وتقنية.. المسميات وطريقة التقديم
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عن فتح التقديم لشغل 19 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى.
وأوضحت الشركة أن من بين المزايا ما يلي:
– رواتب تنافسية.
بدل سكن ونقل، علاوة أداء سنوية، تأمين طبي شامل، تطوير وظيفي).
المسميات المطلوبة
-مساعد مدير الإعلام
– مدير شعبة تجربة القنوات التقليدية بوحدة الأعمال
– محلل أعلى تطوير الأعمال وخلق القيمة للبنية التحتية والعقارات
– مساعد مدير الالتزام للأمن السيبراني
– مدير شعبة الاتصال الجوال
– مساعد مدير إدارة استراتيجية
– مساعد مدير لإدارة المنتج
– مساعد مدير تطوير الأعمال
– خبير تطوير الاعمال
– مدير شعبة التصنيفات
– خبير أعلى تطوير الاعمال
– مساعد مدير التسارع الرقمي
– خبير هندسة الحلول للأعمال
– خبير أعلى هندسة الحلول للأعمال
– خبير تطوير الأعمال وخلق القيمة الرقمية والتقنية المالية
– خبير التسارع الرقمي
– مدير إدارة المناسبات والعلاقات العامة
– مساعد مدير مشاريع عامة
– كبير محللي الخزينة
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– الإعلام
– التسويق
– المبيعات
– العلاقات العامة
– الإدارة العامة
– نظم المعلومات الإدارية
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– الهندسة (عام)
– هندسة الاتصالات
– الهندسة الصناعية
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
المزايا:
– رواتب تنافسية.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– علاوة أداء سنوية.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– التطوير الوظيفي.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا
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