بهذه المناطق.. مكافحة المخدرات تضبط مواطنين لترويجهم الحشيش والممنوعات

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها تمكنت من القبض على عد من المواطنين لترويجهم مادة الحشيش والممنوعات.

إحباط ترويج مادة الإمفيتامين بمنطقة حائل

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه 49,400 قرص من مادة الإمفيتامين والحشيش المخدر.

اقرأ أيضًا:

وضبط مخالفين.. مكافحة المخدرات تُحبط ترويج مادة الحشيش في منطقتين

وضبطت معه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن لترويجه مادة الحشيش بالرياض

فيما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبط مخالفين لتهريبهم نبات القات المخدر بجازان

وفي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بعد ضبط 26 شخصا في جريمة مخلّة بالشرف.. تحذير شديد من الداخلية

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.