أراض مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. توضيح عاجل من سكني

تواصل – فريق التجرير:

أصدر برنامج سكني، توضيحًا مهمًا بشأن مدى شمول المستفيدين من الضمان الاجتماعي بتقديم دعم مالي على الأراضي المجانية من وزارة الإسكان.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان المستفيدون من الضمان الاجتماعي لهم دعم مالي على الأراضي المجانية.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية*الضمان الاجتماعي* ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

شروط الاستفادة من الأرض المجانية

ألزم برنامج سكني، المستفيدين من الأرض المجانية بتحقيق ثلاث شروط أساسية.

وتتمثل الشروط وفق ما أعلنت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” في الآتي:

1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال.

https://twitter.com/SaudiHousingCC/status/1662950168210165761?s=20

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “سكني” بشأن صك الملكية للراغبين في إثبات الاستقلالية

طريقة التقديم على الدعم

يتم التقديم لدعم لأراضي المجانية من خلال بوابة سكنى الإلكترونية.

وفيما يلي طريقة التقديم.

-قم بالتوجه إلى بوابة سكني الإلكترونية.

-تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور اذا كان لديك حساب أو تسجيل حساب جديد.

-انقر على أيقونة منتجات سكنى من القائمة الرئيسية.

-اضغط على أيقونة البناء الذاتي، ثم اختيار الأراضي.

-قم بتحديد نوع المشروع التي تريد التقديم إليها والمنطقة.

-انقر على بحث.

سيظهر أمامك المشاريع المتاحة قم بالضغط على معاينة على المشروع التي تريد التقديم إليه.

-يظهر أمامك بيانات المشروع وقيمته و خريطة الموقع.

-أنقر على أيقونة التالي.

-ستنتقل إلى صفحة حجز أرض سكنية.

-قم بإدخال رقم البنوك، رقم القطعة.

-ضغط على بحث.

-أرسل رسالة نصية بتأكيد الطلب.

-قم بإدخال الطلب تأكيد الحجز.

-إدخال رقم الجوال.

-بعد قبول الطلب وإتمام العقد سيتم إرسال رسالة بنجاح الطلب.

اقرأ أيضًا:

توضيح من برنامج سكني بشأن نظام الحجز الإلكتروني للأراضي المجانية

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.