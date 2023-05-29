هيئة النقل تطالب بالتزام الناقلين بهذه الاشتراطات لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

تواصل – واس:

شددت الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام الناقلين في نشاط النقل بالحافلات باشتراطات السلامة ومعايير الجودة.

وأوضحت أن ذلك يخص الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم لمناسكهم، ولضمان تنقلهم بكل يسر وطمأنينة.

إمكانية التعرف على متطلبات ممارسة النشاط

وأتاحت الهيئة من خلال الدليل الإرشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والمتوفر على موقعها الإلكتروني: tga.gov.sa إمكانية التعرف على متطلبات ممارسة النشاط.

الدليل الإرشادي يحتوي معلومات مهمة

وأكدت أن نشاط النقل المتخصص والذي يتضمن مواسم الحج والعمرة،

كما يحتوي الدليل الإرشادي معلومات مهمة كبطاقة التشغيل والعمر التشغيلي للحافلة، وخطوات إصدار الترخيص عبر بوابة نقل.

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كما تُتيح دليل السلامة الإرشادي لسائقي الحافلات والذي ينبثـق مـن لوائـح وأنظمـة الهيئـة العامـة للنقـل ولوائـح وأنظمـة الجهـات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.

مساعدة السائقين علـى معرفـة متطلبـات السلامة

وبينت أنه ووفقًا للمعايير العالمية لسائقي الحافـلات؛ بهدف مساعدتهم علـى معرفـة متطلبـات السلامة العامـة لقائـدي الحافلات بغرض استرشادي وتوعوي.

كما يهدف إلى بعض شـروط السـلامة الواجب توافرهـا وإتباعهـا فـي حال مزاولـــة النشاط، ويتضمن الدليل اشتراطات عامة للسائق.

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وكذلك مهارات للسائق وإرشادات للسائق للتحكم بالحافلة وإرشادات للسائق للتأكد من سلامة الركاب والتخطيط والمراقبة أثناء القيادة وكذلك نصائح عامة للسائق والحقوق المتعلقة بالسائقين.