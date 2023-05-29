الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هيئة النقل تطالب بالتزام الناقلين بهذه الاشتراطات لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج
أراض مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. توضيح عاجل من سكني
الذهب يصعد عالميا.. والعقود الآجلة تقفز لـ 1965 دولارا للأوقية
وأمطار غزيرة.. مشهد مهيب لسحابة “سوبرسل” على الليث بمنطقة مكة
هل جهازك من بينها؟.. تعرف على الهواتف الأكثر والأقل إشعاعًا
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هيئة النقل تطالب بالتزام الناقلين بهذه الاشتراطات لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

هيئة النقل تطالب بالتزام الناقلين بهذه الاشتراطات لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

هيئة النقل تطالب بالتزام الناقلين بهذه الاشتراطات لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج
٠٣:٥٧:٢١ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

شددت الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام الناقلين في نشاط النقل بالحافلات باشتراطات السلامة ومعايير الجودة.

وأوضحت أن ذلك يخص الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم لمناسكهم، ولضمان تنقلهم بكل يسر وطمأنينة.

إمكانية التعرف على متطلبات ممارسة النشاط

وأتاحت الهيئة من خلال الدليل الإرشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والمتوفر على موقعها الإلكتروني: tga.gov.sa إمكانية التعرف على متطلبات ممارسة النشاط.

الدليل الإرشادي يحتوي معلومات مهمة

وأكدت أن نشاط النقل المتخصص والذي يتضمن مواسم الحج والعمرة،

كما يحتوي الدليل الإرشادي معلومات مهمة كبطاقة التشغيل والعمر التشغيلي للحافلة، وخطوات إصدار الترخيص عبر بوابة نقل.

اقرأ أيضًا:

عب;أجير;.. توضيح مهم من &الموارد” بشأن فرص العمل المتاحة خلال موسم الحج

كما تُتيح دليل السلامة الإرشادي لسائقي الحافلات والذي ينبثـق مـن لوائـح وأنظمـة الهيئـة العامـة للنقـل ولوائـح وأنظمـة الجهـات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.

مساعدة السائقين علـى معرفـة متطلبـات السلامة

وبينت أنه ووفقًا للمعايير العالمية لسائقي الحافـلات؛ بهدف مساعدتهم علـى معرفـة متطلبـات السلامة العامـة لقائـدي الحافلات بغرض استرشادي وتوعوي.

 كما يهدف إلى بعض شـروط السـلامة الواجب توافرهـا وإتباعهـا فـي حال مزاولـــة النشاط، ويتضمن الدليل اشتراطات عامة للسائق.

اقرأ أيضًا:

النقل تنشر معلومات هامة عن نظام المراقبة والتحكم في قطارات “سار”

وكذلك مهارات للسائق وإرشادات للسائق للتحكم بالحافلة وإرشادات للسائق للتأكد من سلامة الركاب والتخطيط والمراقبة أثناء القيادة وكذلك نصائح عامة للسائق والحقوق المتعلقة بالسائقين.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم اشتراطات السلامة الناقلين الهيئة العامة للنقل خدمات الحج ضيوف الرحمن معايير الجودة موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
47 ألف مولود للاجئين السوريين في تركيا

47 ألف مولود للاجئين السوريين في تركيا

٠٢:٠٤ م، الجمعة، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤
توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق الدعم لشهر سبتمبر

توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق الدعم لشهر سبتمبر

٠٨:٣٠ م، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
«سأحد من غيابي».. برنامج لتعزيز الالتزام بالدوام في مجمع تحفيظ القرآن بمكة

«سأحد من غيابي».. برنامج لتعزيز الالتزام بالدوام في مجمع تحفيظ القرآن بمكة

٠٢:٥٤ م، الخميس، ١٨ فبراير ٢٠١٦
قبل رمضان.. “الصحة” تكشف عن 3 خطوات للتغلب على الأعراض الانسحابية لـ “الكافيين”

قبل رمضان.. “الصحة” تكشف عن 3 خطوات للتغلب على الأعراض الانسحابية لـ “الكافيين”

٠١:٢٨ م، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *