في 3 متاجر كبرى.. أحدث العروض والخصومات على المنتجات الغذائية واللحوم

تواصل – فريق التحرير:

يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل العروض والخصومات في المتاجر الغذائية على السلع والمنتجات.

وبينما تتجه الأنظار حاليا نحو اللحوم ومشتقاتها خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يفضل البعض الشراء من أماكن موثوقة ومضمونة.

وتقدم صحيفة “تواصل” أحدث الخصومات والعروض الحصرية في 3 متاجر من أكبر المتاجر في المملكة.

أسواق العثيم

فيما يلي قائمة بأهم السلع التي يوجد عليها خصومات وفي مقدمتها اللحوم:

1- كيلو واحد من لحم الخروف البربري بالعظم بسعر 54.95 ريال فقط.

2- لحم العجل الطازج المصحوب بالعظم البلدي مقابل 43.95 ريال.

3- لحم التيس البلدي مع العظم بسعر 54.95 ريال.

4- الكيلو من الملفوف الأبيض بسعر 1.50 ريال.

5- عبوتان من إنتاج نخيل التمور الرطبة السكرية ووزن العلبة تبلغ 500 جرام. يمكن الحصول على العرض من خلال شراء علبة واحدة والحصول على الثانية مجانًا. سعر العرض هو 12.95 ريال فقط.

6- كيلو من الجبن الرومي المصري من هالي بسعر التكلفة الوحيد 34.95 ريال.

7- اشترِ واحدًا كيلو جديدًا من الحلوى المكوَّنة من جوز الهند والكريز، واحصُل على آخر مجانًا من دون دفع أي ثمن إضافِي، وذلك بسعرٍ مخفَّضٍ مقداره 39.95 ريال.

8- بـ 55.95 ريال اشترِ كيلوغرامًا من مرتديلا حلواني البقر محشو بالزيتون، واستلم الكيلو الثاني مجاناً.

9- تبلغ قيمة شاحنة باصرة ذات سعة 5 لترات بمبلغ 55 ريالاً فقط.

10- يمكن الحصول على قطاعة البصل “السيف” مع وعاء سعة نصف لتر بمبلغ مقداره 44 ريالًا فقط.

عروض بنده

فيما يلي قائمة بأهم وأحدث العروض والخصومات عليها:

1- مسحوق غسيل مركز من برسيل حجم 6.8 كيلو جرام سعره 57.95 بدلاً من 79.95ريال .

2- أكياس سريعة الذوبان من نانو بودس تايد سعرها 44.95 بدلا من 84.95 ريال وكذلك عروض على جل غسيل من أومو وزن 2.7 لتر بسعر 19.95 بدلاً من 39.95 ريال.

3- سعر شامبو غسيل العباية من برسيل اسود وزن 3 لتر بسعر حوالي 39.95 بديلا عن 61.95 ريال.

4- بديل الزيت من صانسيلك حجمها 300 مللي بسعر حوالي 11.95 ريال بديلا عن 23.95 ريال .

5- كذلك سعر شامبو صانسيلك وزن 400 مللي بنحو 11.95 ريال وذلك بدلا من 24.95 ريال .

6- مسحوق الغسيل المركزي من برسيل حجمه 5 كجم 44.95 ريال رول مناديل الحمام 12 بنحو 16.95 ريال سعودي، بالإضافة إلى منظف الزجاج وزن 775 مل بنحو 6.95 ريال .

7-مقشر بخلاصة إس تي آيفيس 170 جم 19.95 ريال

8- عطر إيديشن ون مان شو 100 مل 59.00 ريال .

9- روستو البقري البرازيلي يصل سعر الكيلو حوالي 39.95 ريال بدلًا من 46.95 ريال .

10- سعر كيلو السجق البقري البرازيلي حوالي 34.95 ريال بدلًا من 39.95 ريال .

11- كتف عجل بدون عظم للكيلو بسعر 49.95 ريال .

12- شيش طاووق دجاج رضوي (٤٠٠ جرام) 12.25 ريال .

كارفور

وتتضمن قائمة المنتجات التي تباع بأسعار مخفضة في “كارفور” ما يلي:

1- معروض حليب بروتين من نادك عدد 3 قطع بوزن 250مل متنوع.

2- متوفر قهوة ستاربكس بوزن 250 مل متنوع.

3- يوجد جبن كريمي أبيض من المراعي عدد 2 قطعة بوزن 500 جرام.

4- متاح تندر صدور الدجاج مجمدة من كوبلاكو بوزن 2 كيلو جرام.

5- متواجد سيقان دجاج كرسبي من رضوى بوزن 700 جرام.

6- معروض دجاج كامل من التنمية بوزن 1.1 كيلو جرام.

7- متوفر صدور دجاج فيليه من اليوم بوزن 450 جرام.

8- يوجد لبنة كاملة الدسم من المراعي بوزن 700 جرام.

9- متاح كريمة الطبخ أو كريمة الخفق بوزن 1 لتر.

10- متاح جبنة موزاريلا مبشورة من فرسانا عدد 2 قطع بوزن 200 جرام.

11- متواجد جبن قابل للدهن من كيري بوزن 500 جرام.

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