وأمطار غزيرة.. مشهد مهيب لسحابة “سوبرسل” على الليث بمنطقة مكة

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مع استمرار حالة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، تداول رواد مواقع التواصل اليوم، مشهدًا مهيبًا لسحابة “سوبرسل” على الليث بمنطقة مكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة الليث بمكة، لسحب ركامية عملاقة مع فرصة تساقط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

📍مشهد مهيب

لسحابة سوبرسل على #الليث

الاثنين ٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

29 مايو 2023م

من | ابووسيم الحظريتي

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. pic.twitter.com/efgRDfRseo — طقس (@tqqs) May 29, 2023

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة .

وادي لومه في بني عيسى شرق #القنفذه الان س ٢.٣٠ م اليوم الاثنين ٩ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة عمر الضامي pic.twitter.com/RyGWsFrjWQ — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 29, 2023

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن.

📍فيديو

عاصفة امطار غزيرة في #الليث

الاثنين ٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

29 مايو 2023م

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. pic.twitter.com/lKsywk9LQc — طقس (@tqqs) May 29, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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