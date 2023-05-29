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وأمطار غزيرة.. مشهد مهيب لسحابة “سوبرسل” على الليث بمنطقة مكة

وأمطار غزيرة.. مشهد مهيب لسحابة “سوبرسل” على الليث بمنطقة مكة

وأمطار غزيرة.. مشهد مهيب لسحابة “سوبرسل” على الليث بمنطقة مكة
٠٣:٢٢:٣٩ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار حالة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، تداول رواد مواقع التواصل اليوم، مشهدًا مهيبًا  لسحابة “سوبرسل” على الليث بمنطقة مكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة الليث بمكة، لسحب ركامية عملاقة مع فرصة تساقط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة .

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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