الذهب يصعد عالميا.. والعقود الآجلة تقفز لـ 1965 دولارا للأوقية

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا عالميا اليوم بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار.

وتحوم الأسعار في نطاق ضيق بعد أن تم الاتفاق على صفقة مبدئية خلال عطلة نهاية الأسبوع لتعليق سقف الديون الأمريكية.

سعر الذهب والدولار اليوم

– ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% إلى 1965 دولار للأوقية.

– صعدت العقود الفورية بنسبة 0.12% إلى 1948 دولار للأوقية.

-تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% إلى 103.970 نقطة.

أسعار الذهب محليا

ومحليا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق المملكة بشكل طفيف، مقارنة بما كانت عليه بالأمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.85 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.28 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.50 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.14، وعيار 14 بـ 137.00، وعيار 12 سجل 117.43 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7304 ريال داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1644 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,851 ريال.

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