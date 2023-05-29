توضيح مهم من “التأمينات” بشأن خطوات تسجيل المنشآت

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا هامًا بشأن الخطوات المطلوبة من اجل تسجيل المنشآت.

التأمينات: تسجيل المنشآت يتم استباقيًا

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “توتر”، أن تسجيل المنشآت يتم استباقيًا حيث تعتمد المنشأة تلقائياً بعد تسجيلها في وزارة الموارد البشرية.

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وأضاف أن رقم الاشتراك يُرسل على صاحب العمل لذا نأمل منك تحديث البيانات لدى الوزارة، وأنه في حال استمرار المشكلة يمكن التقدم بشكوى.

حقيقة وقف صرف المعاشات للوكلاء بشكل مباشر

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن حقيقة وقف صرف المعاشات للوكلاء بشكل مباشر.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه تم إيقاف الصرف للوكلاء بشكل مباشر ويلزم إرفاق حساب بنكي خاص لكل وريث.

وأضافت أنه يمكن للمستفيد التقدم بطلب لتعديل بيانات القائم بالصرف بإتباع الخطوات الموضحة في هذا الرابط.

أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف “ساند”

فيما حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسباب استبعاد الموظف المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض “ساند”.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن المشترك بإمكانه التقدم بطلب صرف ساند،

وذلك في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.

– الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.

– إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

– فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

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– الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

– انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

حالات إيقاف تعويض ساند

يجري إيقاف صرف التعويض عن المستفيد لكل مرة من مرات الاستحقاق في أي من الحالات الآتية:

1 – الوفاة.

2 – إذا كان له دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.

3 – إذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل.

4 – إذا لم يعد مسجلًا لدى الوزارة.

5 – إذا لم يعد يبحث بجدية ونشاط عن عمل.

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6 – إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.

7 – إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.

8 – إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة (60) يومًا متصلة أو متقطعة.

9 – إذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفقًا لأحكام نظام التأمينات.

10 – في حال زوال أي من شروط الاستحقاق