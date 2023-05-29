بشرى من وزارة البيئة بخصوص أسواق الماشية في موسم الحج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها بدأت في تنفيذ خطتها لتغطية طلب السوق المحلي للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي.

وأوضحت أنهه فسحت من تاريخ 1 إلى 8 ذو القعدة الحالي، حوالي 333 ألف رأس من الأغنام، و 10 آلاف رأس من الإبل حتى الآن.

أكثر من مليون و 500 ألف رأس من المواشي

وأضافت أن الإرساليات الحيوانية الواردة خلال موسم الحج تأتي من عدة دول، أنه من المتوقع وصول أكثر من مليون و 500 ألف رأس من المواشي خلال موسم الحج.

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وبينت أن ضمن الإرساليات ما يقارب مليون رأس لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وعبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

وأشارت إلى أن الدور الأهم لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو أن تضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل.

متابعة إجراءات الجودة في جميع المرافق

ولذلك تحرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها لتأمين الإرساليات الحيوانية.

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وعلى الفور يتم إجراء عمليات الكشف الظاهري والمخبري على الإرساليات، والتأكد من سلامتها صحيًا،

وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام “قانون” الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي.

تهيئة وجاهزية مسالخ وأسواق العاصمة المقدسة

وأكد عن جاهزية خطط إدارة الأسواق والمسالخ في تهيئة وجاهزية مسالخ وأسواق المواشي والخضار والفواكه بالعاصمة المقدسة .

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ويأتي هذا استعداداً لموسم الحج، حيث يسعى الجميع وفق خطة محكمة منذ بداية الموسم وحتى نهايته،

وذلك بهدف بذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.