“المسجد النبوي” يستقبل 200 مليون زائر في 10 أشهر

تواصل – فريق التحرير:

استقبلت أروقة المسجد النبوي وساحاته أكثر من 200 مليون مصلٍ ومصلية من بداية العام الهجري وحتى غرة ذو القعدة لهذا العام.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس. إن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي من غرة شهر محرم إلى غرة ذو القعدة بلغ أكثر 200 مليون مصلٍ ومصلية.

تضافر الجهود

وأوضح أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتضافر جميع إدارتها قدمت كافة الخدمات للمصلين والزائرين. وتذليل كل المعوقات لهم ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.

ومؤخرا، وثقت مقاطع فيديو متداولة، حالة من التقلبات الجوية على أحياء المدينة المنورة.

تساقط البرد على المدينة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي، وتساقط البرد على المدينة المنورة، مساء اليوم، وتحديدا على طريق تبوك القديم.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان للسيول في محافظة الطائف، مساء اليوم الخميس، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

سيول في الطائف

وأظهر المقطع، أجواء الطائف، بالتزامن مع هطول الأمطار الغزيرة، وجريان السيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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