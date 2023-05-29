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عاجل.. تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية لارتكابهما هذه الجريمة

عاجل.. تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية لارتكابهما هذه الجريمة

عاجل.. تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية لارتكابهما هذه الجريمة
٠٢:٠٠:٠٦ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيم”.

أقدم كل من / جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان و/ صادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر – بحرينيي الجنسية – على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين.

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وتتبع الخلية، لكيان إرهابي تلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة ومملكة البحرين.

وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل المملكة، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى المملكة.

ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات،

وعلى المطلوبين لدى مملكة البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

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وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرًا.

وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيين/ جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان و/ صادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر، يوم الاثنين بتاريخ 09 / 11 / 1444هـ الموافق 29 / 05 / 2023م، بالمنطقة الشرقية.

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ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن.

وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

تحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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