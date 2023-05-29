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بيان من “الأحوال المدنية” بخصوص الجدل المثار حول الوظائف الشاغرة
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بيان من “الأحوال المدنية” بخصوص الجدل المثار حول الوظائف الشاغرة

بيان من “الأحوال المدنية” بخصوص الجدل المثار حول الوظائف الشاغرة

بيان من “الأحوال المدنية” بخصوص الجدل المثار حول الوظائف الشاغرة
٠٢:٤٨:٠٧ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت “الأحوال المدنية” إنه لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف في الوقت الراهن، داعية إلى استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

3 مصادر

ونشرت “إنفوجراف” للتوضيح بمصادر استيفاء المعلومات الصحيحة وهي كالتالي:

1- وكالة الأنباء السعودية .

2- موقع الأحوال المدنية .

3- حسابات الأحوال المدنية في شبكات التواصل الاجتماعي.

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الأحوال المدنية تحذر المستفيدين من هذا الأمر

في وقت سابق، حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، اليوم السبت، المستفيدين والمتعاملين معها، من التعامل مع المدعين تقديم خدمات الأحوال المدنية.

وشارك الحساب الرسمي لـ”الأحوال المدنية”، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة، حذر خلالها من التعامل من من يدعي تقديم خدمات الوكالة.

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وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة أقرب مكتب للأحوال في حالة الرغبة في تعديل المهنة.

توضيح من الأحوال المدنية

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغردة استفسرت بشأن آلية تغيير المهنة بعد التخرج في أبشر.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “وعليكم السلام، لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، نسعد بخدمتك”.

ضوابط تعديل المهنة

في سياق متصل، حددت الأحوال المدنية ضوابط تعديل المهنة، وذلك بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً

الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية السعودية المملكة الوظائف وظائف شاغرة

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