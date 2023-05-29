الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هيئة الزكاة تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
بشرى من وزارة البيئة بخصوص أسواق الماشية في موسم الحج
بيان من “الأحوال المدنية” بخصوص الجدل المثار حول الوظائف الشاغرة
“المسجد النبوي” يستقبل 200 مليون زائر في 10 أشهر
بالعشرات.. العاصمة الأوكرانية تتعرض لموجة جديدة من الصواريخ الروسية
عاجل.. تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية لارتكابهما هذه الجريمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على هذه المناطق

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على هذه المناطق

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على هذه المناطق
٠١:٥٧:٤٦ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير حتى الساعة 12صباحًا.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

الصورة

وأضافت أن الحالة تستمر حتى الساعة 12 صباحًا، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب”.

الحالة تستمر حتى الـ 12 من صاح الغد

كما حذرت من حالة مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف ترابية على عسير، تشمل محافظات “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخكيس مشيط وسراة عبيدة.

وتمتد إلى ظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة  والمجاردة وابرق ورجال ألمع ومحايل”، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

الصورة

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة .

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن.

اقرأ أيضًا:

أبرزها مكة والرياض.. تحذيرات من أمطار غزيرة متوقعة على 12 منطقة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الدفاع المدني الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.2 % .. والتداولات 5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.2 % .. والتداولات 5 مليارات ريال

٠٤:٣٨ م، الأحد، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
«الهيئة» تستقبل حجاج «البيت العتيق» بالورود والهدايا (صور)

«الهيئة» تستقبل حجاج «البيت العتيق» بالورود والهدايا (صور)

١١:٠٠ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠١٦
وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة في «عشق آباد»

وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة في «عشق آباد»

٠٦:٥٣ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمراء ومشايخ ومواطنين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمراء ومشايخ ومواطنين

٠٢:٤٩ م، الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *