“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على هذه المناطق

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير حتى الساعة 12صباحًا.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأضافت أن الحالة تستمر حتى الساعة 12 صباحًا، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب”.

الحالة تستمر حتى الـ 12 من صاح الغد

كما حذرت من حالة مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف ترابية على عسير، تشمل محافظات “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخكيس مشيط وسراة عبيدة.

وتمتد إلى ظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وابرق ورجال ألمع ومحايل”، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة .

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن.

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