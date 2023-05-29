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بالعشرات.. العاصمة الأوكرانية تتعرض لموجة جديدة من الصواريخ الروسية

بالعشرات.. العاصمة الأوكرانية تتعرض لموجة جديدة من الصواريخ الروسية

بالعشرات.. العاصمة الأوكرانية تتعرض لموجة جديدة من الصواريخ الروسية
٠٢:٠٢:٠٣ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، تعرض العاصمة كييف اليوم الاثنين، لموجة جديدة من الصواريخ الروسية.

انطلاق صفارات إنذار أنظمة الدفاع الجوي

وأوضحت الإدارة العسكرية في كييف، أنه تم سماع دوي عدة انفجارات في كييف وانطلاق صفارات إنذار أنظمة الدفاع الجوي.

صواريخ روسية في 3 مناطق متفرقة

وأكدت إصابة مدني والعثور على شظايا عشرات الصواريخ الروسية في 3 مناطق متفرقة من العاصمة.

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وبينت القوات الجوية الأوكرانية، أن الهجوم على كييف جرى بصواريخ إسكندر الباليستية.

الهجوم على العاصمة مستمر ووحدات الطوارئ تتحرك

وكشف رئيس بلدية كييف، أن وحدات الطوارئ تعمل على إطفاء شظايا صاروخ محترق على الطريق في منطقة أبولون بالعاصمة، وأن الهجوم على العاصمة مستمر ووحدات الطوارئ تتجه إلى وسط المدينة.

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وفي بيان له، قال الكرملين إن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير ولا بد من تحقيقها كاملة.

مستثمرين أجانب يسحبون 36 مليار دولار من روسيا

وأشارت وكالة الإعلام الروسية إلى أن مستثمرين أجانب سحبوا نحو 36 مليار دولار من روسيا بعد بيع أعمالهم.

ليرد الرئيس فلاديمير بوتين بتوقيعه على قانون حول انسحاب روسيا من اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

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أوكرانيا الصواريخ الروسية العاصمة كييف الكرملن انفجارات في كييف بوتين روسيا

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