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4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في برنامج حساب المواطن
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4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في برنامج حساب المواطن

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في برنامج حساب المواطن

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في برنامج حساب المواطن
٠١:٣١:٤٦ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد حساب المواطن، أربع خطوات تتيح للمستفيدين تغيير الحساب البنكي في البرنامج.

وفيما يلي الخطوات وفق ما أبرز الحساب في “إنفوجراف” توضيحي للخطوات عبر موقع “تويتر:

-تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

-اختيار صفحة “تفاصيل الطلب”.

-اختيار “بيانات الحساب البنكي” لتغيير رقم الآيبان.

-الضغط على “حفظ” للتغييرات المدخلة.

استقطاع البنك من الدعم

جدد حساب المواطن التأكيد على عدم جواز قيام البنك بالاستقطاع من الدعم، منبهًا على الإجراء الواجب اتخاذه ضد البنك غير الملتزم بالقرار.

جاء ذلك ردًا على شكوى لأحد المستفيدين حول سحب 4آلاف ريال من رصيده لصالح محكمة التنفيذ، فيما يخضع رصيده المتبقى (800 ريال) للحجز أيضًا ولايستطيع صرفه.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لايحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى”.

وأتبعت: “وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦http://samacares.sa⁩ “.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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