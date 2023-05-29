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وفاة العميد سالم السهلي غرقًا أثناء محاولة إنقاذ ابنه
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وفاة العميد سالم السهلي غرقًا أثناء محاولة إنقاذ ابنه

وفاة العميد سالم السهلي غرقًا أثناء محاولة إنقاذ ابنه

وفاة العميد سالم السهلي غرقًا أثناء محاولة إنقاذ ابنه
٠١:١٤:١١ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفي العميد سالم بن مسلم آل عبيد السهلي غرقًا، وذلك بعد محاولته إنقاذ ابنه الصغير الذي كان يمارس السباحة على شاطئ نصف القمر شرقي المملكة، على ما أفادت مصادر متطابقة.

وتمت الصلاة عليه في محافظة المجمعة بالجامع الكبير، وأقيم العزاء بمنزل المرحوم بحي الجامعيين – شارع التويجري.

وأثارت وفاة العميد السهلي حالة من الحزن الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل من المتابعين الذين عبروا عن حزنهم وأعربوا عن دعواتهم له بالرحمة والمغفرة.

واعتبر المتفاعلون أن ما قدمه العميد السهلي يعد أبرز مثال على التضحية والفداء من جانب الآباء تجاه أبنائهم، حيث لم يبخل بروحه من أجل إنقاذ فلذة كبده من الموت.

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الكلمات الدلالية:
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