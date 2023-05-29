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بعدما علقت بالرمال لساعات.. “إنجاد” ينقذ شاحنة في قيصومة فيحان
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بعدما علقت بالرمال لساعات.. “إنجاد” ينقذ شاحنة في قيصومة فيحان

بعدما علقت بالرمال لساعات.. “إنجاد” ينقذ شاحنة في قيصومة فيحان

بعدما علقت بالرمال لساعات.. “إنجاد” ينقذ شاحنة في قيصومة فيحان
٠١:٣٠:٢٥ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن تمكنه من سحب شاحنة بعدما علقت في الرمال لعدة ساعات في قيصومة فيحان التابعة للحدود الشمالية.

وقال الفريق في بيان على صفحته الشخصية، إنه تلقى بلاغًا بشأن الحافلة وتعامل معه بكل احترافية وسرعة وبدون أضرار.

وفي وقت سابق، كشف فريق إنجاد عن عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع.

وقال الفريق في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه تلقى 3 بلاغات بشأن مفقودين في أماكن متفرقة.

وأوضح أنه تلقى كذلك 366 بلاغًا بشأن مركبات عالقة في الوحل والرمال.

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بلاغات سابقة

في وقت سابق، أعلن فريق إنجاد عن تلقي بلاغ عن مفقود بالقرب من “أم أثلة” التابعة لمنطقة الشرقية.

وقال فريق إنجاد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن عددًا من أعضاء الفريق تحركوا للبحث عن المفقودين.

وأضاف: “نسأل الله السلامة للمفقود والتوفيق للأعضاء المشاركين”.

فريق إنجاد للبحث والإنقاذ

في وقت سابق، أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقود رويغب بالرياض “متوفى”. بعد تحرك عدد من أعضاء الفريق في محاولة لإنقاذه.

وقال الفريق عبر حسابه على “تويتر”: عُثِر على ‎مفقود رويغب -متوفى- من قِبل فارس ‎فريق إنجاد: محمد جميل العبدالله ومتطوعين من خارج الفريق.

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