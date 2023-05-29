رعشة النوم.. نصائح ذهبية تساعدك على تجنب هذه المعاناة

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يعاني كثير من الناس من رعشة في الجسم خلال نومهم، هذا الشعور عادة ما يكون مصحوبًا بوخز في الساقين والذراعين، ولكن هل تعلم أن هناك طرقًا تساعدك على تجاوز معاناتك.

كيف يحدث؟

المرور بتجربة “رعشة النوم” يمكن أن يشعر به أي شخص. إذ أظهرت شركة المفروشات “سيمبا”، أن أكثر من ثلثي البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع تعرضوا لهذا الاضطراب أثناء النوم.

يحدث ذلك خلال المرحلة الانتقالية بين اليقظة والنوم – عندما ينخفض معدل ضربات القلب، حيث يتباطأ التنفس وتسترخي العضلات، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

من الناحية الطبية، يتم تصنيف الحالة على أنها الرمع العضلي – ارتعاش أو اهتزاز قصير لا إرادي للعضلات.

قالت ليزا أرتيس، خبيرة النوم: “يمكن أن يؤثر الارتعاش أثناء النوم على الجسم كله أو الساقين فقط. في الوقت نفسه، قد تشعر أيضًا وكأنك تسقط، قد تتعرض لضوضاء عالية أو وميض من الضوء”.

على الرغم من أنها “طبيعية تمامًا”، إلا أن تتبع وقت حدوثها قد يكشف عن سبب حدوثها، على حد قولها.

وتوصي أرتيس، الأشخاص بتدوين تواريخ بدء النوم في الهاتف أو دفتر اليوميات، بالإضافة إلى ما إذا كانوا قد تناولوا القهوة أو العقاقير المنشطة – إذ أن هذا يزيد من فرصة حدوثها.

ويمكن أن تساعد ملاحظة مستويات التوتر وأنواعه وأوقات التمرين في التخلص من أي أنماط ومحفزات، وفقًا لجمعية النوم الخيرية.

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قلة النوم

يمكن أن يشعر الناس بالتوتر بسبب بدء النوم، مما يسهم في الحرمان من النوم، مما يزيد من فرص التعرض لرعشة النوم.

قالت أرتيس: “من المهم حقًا ضمان حصولك على نوم جيد لأن التعب أو الحرمان من النوم قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بهزات النوم”.

لذا تنصح بالتخلي عن الأفكار السلبية والاستمتاع بالصور الهادئة والممتعة، مما يمكن أن يساعد في تهدئة العقل وإرخاء الجسم، والانخراط في النوم.

علاوة على ذلك، فإن استرخاء الجسم قد يسهل الانتقال إلى النوم، مما يجعل العضلات أقل عرضة للارتعاش.

ممارسة الرياضة قرب وقت النوم

يُعتقد أن ممارسة الرياضة بالقرب من النوم يمكن أن يزيد من خطر بدء النوم.

وفقًا لـ أرتيس، فإن الاسترخاء وإنهاء التمرين قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم يساعد على الانخراط في النوم.

لكن مدى صعوبة التدريب يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في النوم، إذ أن التدريب الشاق سيجعلك متعبًا.

ومع ذلك، إذا كان روتينك في المساء يتضمن أشياء مثل الجري، أو التدريب المتقطع عالي الكثافة، أو بناء الجسم، أو لعبة قتالية، فسيكون من الصعب على الجسم والعضلات أن تسترخي، لأنها تكون تحت ضغط أكبر.

ويمكن أن يساعد استبدال وقت ممارسة التمارين إلى الصباح في علاج المشكلة.

تقول جمعية النوم الخيرية إن السباحة أو المشي أو البيلاتيس أو اليوجا – التي تركز على التنفس والإطالة – قد تساعد على الاسترخاء ومنع بدء النوم.

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غرفة باردة ومظلمة وهادئة

يعتقد الخبراء أيضًا أن الحصول على نوم جيد أمر حيوي لكي يعمل الجسم بشكل طبيعي ويمنعه من التعرض لهذه الهزات الليلية.

ويساعد النوم في غرفة باردة ومظلمة وهادئة في الحصول على نوم جيد، وفقًا لجمعية النوم الخيرية.

ويمكن أن تؤثر الحرارة والضوء والضوضاء على قدرة الشخص على النوم وتزيد من فرص الاستيقاظ أثناء الليل والاستمتاع ببدء النوم.

التخلي عن الكافيين

يمكن أن تتداخل المنشطات مع النوم وتزيد من تواتر بدء النوم.

وفقًا لجمعية النوم الخيرية، يمكن أن يساعد تناول قهوة منزوعة الكافيين قبل ثماني ساعات من الذهاب إلى السرير على تجنب هزات النوم.