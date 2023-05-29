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عبر “أجير”.. توضيح مهم من “الموارد” بشأن فرص العمل المتاحة خلال موسم الحج
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عبر “أجير”.. توضيح مهم من “الموارد” بشأن فرص العمل المتاحة خلال موسم الحج

عبر “أجير”.. توضيح مهم من “الموارد” بشأن فرص العمل المتاحة خلال موسم الحج

عبر “أجير”.. توضيح مهم من “الموارد” بشأن فرص العمل المتاحة خلال موسم الحج
٠١:٢٣:١١ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين بالعمل في موسم الحج لهذا العام 1444هـ داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين على رفع سيرهم الذاتية في “باب أجير”.

وأوضحت أن “باب أجير” هو الواجهة الجديدة لعرض الفرص الوظيفية المتاحة داخل المملكة. حيث تمكن الخدمة الأفراد من رفع سيرهم الذاتية والتقديم على فرص وظيفية مختلفة في قطاعات وشركات عديدة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تنظيم العمل خلال موسم الحج، والتسهيل على المنشآت والعاملين المشاركين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال الموسم المبارك.

وتتيح الوزارة للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصريح “أجير الحج” للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم.

المنشآت المصرح لها

ويتيح “باب أجير” التابع للمنصة للمنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج، عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال الموسم عبر المنصة.

كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له.

يذكر أن “أجير” يسعى إلى:

1-تعزيز مرونة وحركة القوى العاملة في سوق العمل؛ وذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق.

2- تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.

كما يمكّن للمنشآت والأفراد الاستفادة من خدمة “أجير الحج” إلكترونيًّا بشكل ميسر عبر الرابط التالي ( من هنا ).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التنمية الاجتماعية السعودية المملكة الموارد البشرية

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